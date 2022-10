. Lo so, la tentazione c'è. Ora tutti a dare addosso a Sarri. E: non ha capito cheMilinkovic non doveva giocare, per evitare il giallo, e ovviamente lo prendo. Non solo, lo prende del tutto inventato, su una cosa che manco era fallo., perché mediamente mediocre. E non per colpa del Var.Siccome però credo ci sia una giustizia a questo mondo, con molto pressappochismo parlando con alcuni amici (che per qualche motivo considero così, nonostante ieri), in maniera provocatoria ma grossolana, che non era scesa per un miracolo e che galleggiava per qualità a quelle latitudini.Nicola ha messo giù una squadra tosta, di qualità, con perfino delle scelte molto interessanti.Mi tolgo il cappello di fronte a questa squadra, e di fronte ai miei quasi amici,Detto ciò, questa partita dovrebbe aprireintrecciato. Il primo riguarda Sarri: deve superare questa sua ossessione di far giocare sempre gli stessi., che Sarri abbia la capacità di leggere come titolari. È evidente che i Cancellieri o i Romero non rispondono a questo identikit.Alcuni giocaotri si trascinavano, è indubbio.era quasi commovente, sembrava un radiatore con perdita progressiva di benzina, poco a poco. Ma Sarri ha deciso di metterli tutti, come se tutti fossero infrangibili come, che gode di uno stato psicofisico imbarazzante per qualità e sicurezza. Il resto della squadra? Mi spiace dirlo, mha fatto vedere tutto quello che sappiamo di lui.La gestione della squadra è andata così così, ma in realtà è la partita che ci consente queste arrabbatate analisi post.Affaticata, con alcuni giocatori al limite della riserva, ma in partita e un vantaggio. Poi la svolta negativa, e il crollo con l'ammonizione di Milinkovic,Solo che a noi non ci pagano.Un crollo verticale, e la partita è finita nel peggiore dei modi. E la settimana più tosta inizia malissimo. Ora bisognerà affrontare la fondamentale trasferta olandese che vale tutta l'Europa League a pochi giorni dal derby della capitale.Tutto quello che poteva andare male è andato peggio. È quel preciso momento della vita di un laziale in cui bisogna tirare fuori qualcosa di profondo, nostro, del tutto impensabile. E noi? Come ci comporteremo noi, ora? È quel momento: