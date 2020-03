Facciamo finta che l'alta tensione che stiamo registrando nel calcio traLotito e Marotta, Lotito e qualsiasi presidente si alzi (di solito chi scaglia la prima pietra ne ha già scagliate tante a casaccio - tipo Cellino e Ferrero) la mattina e decida che il campionato può finire, tanto il governo ci metterà la toppa, ci penserà la politica. Che in soldoni vuol dire: alla fine a salvare il calcio ci penseranno le tasse degli italiani.Lotito non fa il virologo, come giustamente gli ha chiesto, a quanto riporta Tuttosport, il buon Agnelli in una riunione infuocata. Al contrario di altri club di A, ad ogni modo,potrebbe addirittura far fronte - con enormi sacrifici - ai 30 milioni circa di buco che gli costerebbe la Serie A chiusa, cosa che non si può dire di tantissimi altri club.Lotito non farà il virologo, ma non ci voleva un virologo per non mandare in panchina un giocatore che, a detta di qualcuno, aveva addirittura sintomi influenzali, che poi alla fine risulterà positivo al Coronavirus. E il tampone, quando lo ha fatto? Un po' imbarazzante no, questo balletto delle date... Ora stiamo tutti facendo finta di niente, stiamoStiamo tutti facendo finta che povero Higuain, povero di qua, povero Khedira, povero Douglas Costa, stiamo tutti facendo finta per quieto vivere che partire di notte con valigia e tampone col jet privato sia normale. Stiamo tutti facendo finta che una classe di giocatori privilegiati e ricchissimi nForse se Agnelli avesse davvero studiato virologia, non si sarebbe neppure sognato di scendere in campo in Juventus-Inter, forse avrebbe chiesto ai suoi di restare, di non andarsene all'estero proprio in questo momento (quanto tornano? Si rimettono in quarantena? Di nuovo?). Stiamo tutti facendo finta che, in Italia,che l'unico che si accorga che il calcio dei viziati è in realtà un carrozzone in agonia, guidato per anni come se fosse una Ferrari (non è una citazione di Lotito), senza benzina, senza frenare. A partire dai club in testa alla classifica. Ora chiedono sacrifici, ieri compravano Cristiano Ronaldo a peso d'oro. EFacciamo finta che il calcio abbia davvero bisogno, facciamo finta che l'unico cinico sia Lotito. Ridiamogli ancora dietro, al virologo Lotito.