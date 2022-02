: il calcio a volte ti sbatte in faccia sconfitta al minuto 94, sbloccata da una mezza magia di Ounas in mezzo a 3. Tosta da digerire: una serie di dettagli, errorini, piccole crepe (per carità, gli errori o orrori li abbiamo visti in questa stagione, non sono questi)in una gara sostanzialmente equilibrata. Dico di piùNon avrebbe rubato niente chiudendo il primo tempo con un doppio vantaggio. Tosta da digerire: la Lazio esce con 0 punti e vede più lontano un sogno Champions che è sempre stato molto lontano. Ma lo dico a chi cerca un piazzamento: qui, oggi, è importante vedere progressi, è importante vedere un percorso, un'evoluzione. Lo dice Sarri: il Napoli 3 mesi fa era ingiocabile per la Lazio, ora te la giochi fino all'ultimo secondo. Ok, se lo dice Sarri non lo capite,Lo 0-0 del primo tempo è una roba che deve farci riflettereVa detto: la Lazio non riesce a concretizzare,e se vogliamo pure un po' poco convinto e demotivato (il gol che sbaglia è una roba poco da lui), Milinkovic Savic ha giganteggiato - forse un po' troppo lontano dalla porta, anche secondo- Immobile si è innervosito per Di Bello (chein maniera inspiegabile, forse una simpatia a pelle) ma ha lottato come sempre su ogni pallone. La Lazio la perde perché, per pareggiarla, si prende dei rischi,cucendogli sul petto forse. Piccole crepe, dettagli: alcuni ragazzi di questa squadra - e penso anche alla difesa - hanno qualche difficoltà non appena si esce dallo spartito. La Lazio viene punita perché, una volta che si alza tanto il livello, a questi ragazzi mancano alcuni fondamentali,Questo è un problema che si può risolvere solo sul calciomercato. Leggevo su Twitter (credo Fabrizio S., scusami se ti cito) che paghiamo i nostri errori fino in fondo. Ed è vero, profondamente vero. Ma è anche vero che sono proprio queste le partiteCosa succederà da oggi in poi? Cosa succederà in queste ultime partite, in questi mesi che ci separano dalla fine del campionato, il primo di Maurizio Sarri? Ritorniamo a sopra: dobbiamo fare lo sforzo di guardare la classifica con il giusto interesse,Serve la classifica?dalla posizione che raggiungeremo. Qualcuno di questi giocatori, se tutto va bene, l'anno prossimo non sarà titolare, ma molto dipenderà da quanto ci daranno da qui alla fine.ri. E capirà ancora meglio come trasformare una partita di livello in un risultato di livello, una bella azione in un gol strameritato, uTosta da digerire, ma per continuare a crescere non serve solo un buon digestivo: serve crederci in questo progetto, perfino quando l'amarezza è tanta.Imbottitevi di tutti i digestivi che volete,