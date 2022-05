Non potete capireUna notte da, di prime volte, una notte di laziali, di bambini allo stadio. Si sentono nell'aria le parole acri del nostro: "". E invece no.: bambini, tantissimi, alcuni di pochi mesi, una folla festante, un'atmosfera anni '90, twitta qualcuno. La Lazio batte la Sampdoria con doppietta spagnola, ma quasi conta poco.Se vi sembrano pochi, dopo più di 10 anni di "non sarebbero venuti lo stesso", non sapete cosa hanno vissuto.Labaila sui suoi spagnoli: Luis Alberto batte, Patric svetta e sblocca una partita un po' complessa, con una Samp ordinata e poche, vere palle gol. Il primo gol diutile, mette la Lazio in una situazione in cui si sente più sciolta, in confidenza col pallone, di nuovo con lo stadio, forte e chiaro.la guest star: accarezza un pallone d'esterno e fa gridare al gol la Nord, poi fa il gol che vale il biglietto. Break di Lazzari - altra bella prova, in crescita -Ecco, se oggi dovessero arrivare gli alieni, e chiederci qualcosa del calcio, questo gol lo farei vedere. Accarezza la palla in velocità, non tira, salta il portiere, non tira ancora, lucidamente la piazza.Luis Alberto ha un rapporto padronale con la sfera, lui il maestro, lui ha autorità e capacità e qualità dirigenziale per spostarla a suo piacimento. E tutto questo è qualcosa di profondamente calcistico.Il senso di questa partita va però oltre le giocate. Il supporto, il calore, la voglia della gente laziale di pensare alla Lazio, di starci addosso, di sostenerla in questi ultimi scampoli di una stagione dura, lunga, complessa e di lotta è stato qualcosa che resta. Va oltre l'atavica sfiducia verso l'umano genere del nostro, va oltre le rosicate legittime, un mercato becero, da nemico della patria, una rinfocolata e insana contrapposizione.- i tifosi della Lazio fanno capire che questa atmosfera, questo sostegno si può supportare e aiutare e costruire con politiche di prezzo continue e incoraggiante, pochi aggiustamenti,non abbiamo necessità di amarlo con passione o altro: faccia il suo, con sobrietà se ci riesce, di amore e di tifo meglio se non parli. Tanto non può capirlo, davvero, cosa significa essere laziale, ieri, oggi, sempre. Ho incontrato un amico per caso, allo stadio, nemmeno a farlo apposta. Aveva al suo fianco il padre, alla sua destra il bimbo, il figlio piccolo, due nipoti, il fratello.E no, non è vero. Sono venuti lo stesso. Ci sono. Sono qui. Nonostante Lotito. Fregandosene di Lotito. Non potete capire. Questo amore, non lo potete capire. Solo per la Lazio.