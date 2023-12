Quando finisce, la morsa allo stomaco è diventata una stretta fatale, che ingloba il weekend lungo in spire di fatalismo.in un lento dissolversi di situazioni, responsabilità, confini. Non si capisce nemmeno quasi più dove iniziano le colpe, dove confinano con le giustificazioni, chi ha ragione, chi si difende, chi si arrabbata. Solo chi soffre, si capisce: iL’altro giorno, al triplice fischio, ho citatonel commentare la partita su X. Ho avuto l’impressione che, se in quella folle azione del gol di Henry non si fosse fatto sorprendere, alla fine forse l’avremmo portata a casa.. Chiaro, ci sono ed emergono ora le solite fazioni: chi non ha mai sopportato Sarri, le vedove di Tare, Inzaghi, Reja, Mimmo Caso. Ma qui il problema è delineare con cura le responsabilità, che sono ben lungi dall’essere appannaggio di un solo singolo. Qui sono in tanti, a stare sotto il 5.- Vorrei essere una mosca nello spogliatoio per capire le colpe di Vecino, un senatore e uno dei più esperti di questo gruppo. Vorrei essere una mosca, perché è l’ennesimo che denota nervosismo, a dire poco. Vorrei sapere se si ha la percezione che la gestione dei casi(solite cose estive), Immobile (minutaggio),(in mezzo ai Corona Paper)(rinnovo),(rinnovo), se la gestione dei nuovi (tutti malino, l’unico davvero bene, e l’ultimo Isaksen che ha dato qualche segnale interessante) non sia stato un immenso buco nell’acqua. E quest’acqua è diventata tempesta: non tanto deflagrante e manifesta, ma, una serie di magmatiche infestazioni, una risma di brontolii sotterranei che ha intossicato un gruppo già nuovo, già pieno di stage, giocatori da accompagnare, decisioni da prendere.. Le prestazioni dei singoli nei numeri sono patetiche, a parte alcuni rari casi c’è una generica tendenza al ribasso. Il collettivo fatica a ritrovarsi, dopo l’ultima sosta di campionato le difficoltà sono continuate, riemergono ciclicamente al presentarsi di difficoltà, fischi, critiche, motivazioni basse.Nella peggiore, c’è un errore di fondo che mi tormenta. Un errore di inizio di stagione. Ma in queste secche, Sarri?In questo momento,La sua Lazio contro il Verona non fa male, prende un gol sfortunato ma non riesce ad uscire dallo spartito di una squadra che gioca malino, magari passa in avanti ma poi si perde, non raddoppia mai, non la chiude mai.. Questa è una colpa capitale, però non è l’unica. Il gol contro l’Hellas è Sarrismo puro, le azioni ci sono anche state, la Lazio ha rischiato poco. Chiaro, è in un momento in cui gli gira pure male. Ora però ve lo devo dire: io sono un forte sostenitore di questo gruppo e di questo mister, e in generale apprezzo molto le parole diStavolta peròChiaro, lo devo dire:ma in questo momento storico sta portando avanti una serie di singoli, prestazioni, fatiche, incapacità che sono macroscopiche. Difendere la solidità della gara, o il non aver subito tiri cone dico Djuric, e non vado oltre, insomma contro un Verona modesto, tenace e violento ma modesto per caratura, è complicato:, e li sta. Non ha senso tirare fuori l’avvio di stagione a dicembre, quando nel mentre ne abbiamo perse di peggiori, e a fine novembre abbiamo perso gare gravemente, esattamente con ad agosto. Sarri vuole insistere con questi ragazzi, perché crede che i numeri già mostrati e dimostrati possano riemergere.Ovvero, che i singoli potessero sbagliare la prima stagione senza Milinkovic Savic. Si tratta di una valutazione tecnica, forse è l’errore vero di Lotito, Sarri e Fabiani. In quest’ordine, e lo scrivo mentre non si allenta nemmeno un po’, la morsa che ho sullo stomaco.