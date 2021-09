. Chiedevamo risposte ae alla, chiedevamo una forte iniezione di fiducia dopo una serie di passi falsi: con 20 minuti di pura forza il tecnico toscano. La Lazio gioca la migliore partita della sua stagione, ma non cadete nella narrazione del- che in parte è raccontata anche dalla squadra:, hanno giocato più liberi di testa, spinti dagli stimoli e dall'atmosfera derby, speriamo per sempre. Mentalmente la Lazio ha finalmente giocato senza starci troppo a riflettere, senza farne una questione di metri, di spaziche sono mancati nelle ultime partite. In realtà, molti concetti di gioco di Sarri sono già istintivi per quasi tutti i ragazzi, solo che manco loro se ne erano accorti.Apro parentesi sugli episodi: forse ne servirebbero altri 3-4 di rigori come quelli su ZanioloNon ho sentitoparlare di, mentre a sentir lui i suoi hanno dominato, bontà sua,. Fa ridere: Mourinho stesso doveva essere buttato fuori, ma parla di Leiva. Non ho sentito il nostro parlare di quel rigore francamente incredibile che Guida gli ha generosamente regalato.Pellegrini, che da tutti è stato riconosciuto come orrendo, per chiederne uno ugualmente orrendo per Leiva.: ci fa parlare di un episodio che altrimenti avremmo relegato alla triste rubrichetta sull'arbitraggio, e ha in qualche modo impedito a Guida anche di considerarlo, va detto, perché francamente togliere una rete per quella mezza spintarellaDetto tra noi: quel rigore ci poteva anche stare, forse, ci si poteva forse pensare mezzo secondo,della sua capacità di portare a spasso l'ambiente dove sta col guinzaglio.. Non solo, il nostro lo conosciamo:Dopo aver ricevuto quel rigore, parlare di episodi arbitrali è la tipica narrazione Mourinhana.Prima loda il calcio italiano, la crescita,Lo fa per preservare la squadra, per difenderla, è il suo classico specchietto per le allodole.in un derby in cui erano dati per stra-favoriti.. La differenza è evidente, e chi non la capisce non la capirà mai. Peccato, occasione persa: difficile parlare di un derby bellissima con la bestia liberata dal portoghese, dopo essersi bevuto la narrazione tossica e studiata a tavolino diNel gioco del fango il nostro si muove a suo agio, bontà sua, ma, lo dico ai tifosi della Lazio, non fatevi schizzare addosso i suoi liquami. Non c'è bisogno, il vostro sorriso stamattina è già abbastanza.Basta parlare di loro., ha subito due gol su due episodi (un calcio d'angolo e un mezzo rigoretto) ma è riuscita a capitalizzare due contropiedi (da quanto non li vedevamo). Non è solo questo: ha finalmente fatto vedere qualcosa di seriamente Sarrista. Attacco alto del pallone, triangoli di passaggi finalmente precisi, movimenti difensivi più oliati, uscite da dietro geometriche e precise: abbiamo visto seriamente qualcosa di bello, finalmente.questi pozzi che abbiamo scavato - e che Mou ha provato ad avvelenarci - possono dissetare la Lazio a lungo.Difficile in casa Lazio trovare ottimi singoli, perché è la partita corale che ha stupito, la forza, la capacità di trovare coraggio e anima. Immobile ha fatto una partita mostruosa, due assist, il talento di tenere in apprensione totale la difesa. La sua partita è stata colossale. Non solo: iBene anche, bene pure Marusic (qualcosina da registrare tutti e due, ma meglio), benissimo(che ancora ha voglia, che ancora ha capacità, che ancora ha fame) e(che belle le parole di Sarri). Un gol a testa, le loro serviranno tantissimi alla Lazio, e per lo spagnolo è l'ennesimo record di una carriera pazzesca.È stata la partita dei Cataldi, degli Akpa, è stata la partita in cui Sarri contro 5 punte toglie una punta e mette un'altra punta, non un difensore. È questo il Sarrismo? È questa l'idea di fondo, giocare, giocare sempre, giocare bene, divertirci e divertire, finire con l'adrenalina di aver visto il calcio, le idee, i rovesciamenti di fronte. Una partita bellissima. Abbiamo capito qualcosa. Abbiamo avuto le risposte, abbiamo avuto indietro la fiducia che abbiamo dato.