Faccio ogni mattina una rapida rassegna di quello che si dice sul mondo Lazio: è un'abitudine che ho dai tempi in cui facevo ufficio stampa nella medesima, non riesco a toglierla.. Anche perché poi contestualmente il t testone di Muriqi è comparso a Fiumicino prima in Clinica Paideia poi. Era la prima volta che lo incontravo, mi sentivo un po' come Atreju di fronte a Gmork, il cane che impersonifica il Nulla. Ho guardato in quel vuoto che sono le mie conoscenze economico-finanziarie (mia moglie lo sa), e mi sono messo a parlarne su Twitter con un po' di tifosi (che come spesso accade ne sapevano più di me, oramai sono quasi tutti diventati perito economico-finanziari).In realtà con buona pace del Nikkei, dove da qualche giorno soggiorna Fares non si sa bene ad aspettare cosa (il tampone? un treno chiamato desiderio?).Cioè, banalmente, lo attraversiamo signor Tare questo famoso fiume che separa un mercato funzionale e pratico e ci fa entrare nella fantastica zona di un mercato da sogno? Nel senso: spero vi siate resi conto cheSpero che anche voi abbiate chiesto a chi era andato ad Auronzo come hanno visto Inzaghi, che impressione gli ha fatto la squadra. Perfino, per i più golosi di cose turpi, come giocasse Akpa Akpro. Tralascerò molte cose, ma su due tutti sono d'accordo: lE ancora:per quella che dovrebbe essere la stagione della sua definitiva consacrazione come tecnico di vertice. Spero che si sbaglino tutti: vi riporto impressioni, ovviamente, ci mancherebbe. Ma spero con tutto il cuore che siano abbagli. Nella Lazio, lo abbiamo imparato, sono i flash a rivelare piccoli dettagli: Inzaghi cupo, Lotito che lo rincuora, ti accontento io. Lo farà davvero?Sappiamo tutti, voi lo sapete, io lo so, perfino mio papà lo sa, che questa Lazio è una società di calcio estremamente pragmatica, come lo è Lotito, e vagamente ancorata:Lo ha dimostrato per anni Inzaghi (maestro delle pressione passivo-affettuose, master in muso lungo se le cose non vanno) e lo ha dimostrato di recente Acerbi. Le pressioni della piazza fanno fare un passo importante e lungo. Senza pressioni, tutti passettini felpati, modalità formichina che si mette le cose (i soldi in questo caso) da parte. Dove, lo dicono i bilanci, per chi ha voglia di leggerli. Non vorrei che ci prendesse l'indice di faxite, tanto per rimembrar e m'è dolce quell'antico e proverbiale oramai mercato zompato per il fax rotto, una delle cose migliori mai sentite da "non ho studiato perché i compiti li ha mangiati il cane". E non l'indice Champions, quello puntato verso l'alto. Diciamolo per tempo: che Lazio dobbiamo aspettarci?Rispondo io: almeno 3, di cui 2 davvero buoni. E molte cessioni.Chiudo con nota di demerito: le cessioni, dove stanno? Veramente tutta questa gente ci serve o si può piazzare solo a Salerno? È una questione di indice di liquidità pure quella? Oppure è indice di poca capacità? Qui si vede la società valida, ragazzi:Cerchiamo almeno noi di sognare alto, non dare alibi. Ripetiamolo tutti insieme: forse questo è il primo mercato in cui Tare ha budget. Igli, ricordati degli amici: non lasciarci in balia di quelli che dicono ogni giorno "è sempre la stessa storia", la storia infinita di un mercato troppo nulla per l'anno della nostra Lazio in Champions League.. Momento Rubicone: lo passiamo o no, questo fiume della svolta?P.s. prendeteal fantacalcio. Poi mi ringrazierete.