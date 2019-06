Un po' di cose sparse, mentre a Roma comincia a fare un caldo incredibile, il mercato finalmente sta per iniziare davvero - ma finisce mai? - e Tare si impegna a trovare giocatori che Scudetto 2014 fermati. FERMI: si parla del gioco manageriale, sciocchi!



Prima di tutto ci tengo a dire che a Scudetto io gioco esattamente come fa Tare, e credo che questo sia un inevitabile frutto della mia vida loca spesa a cercare di raccontarvi la Lazio. A furia di guardare il ds, cominci a pensare come Igli Tare. Nello specifico ami le tattiche stealth, raccontare una cosa ad un giornalista per far salire un prezzo e scendere un altro, o forse solo per il gusto irrefrenabile di giocare a questo immenso puzzle di calciomercato che ogni estate ci fa così felici a refreshare l'app di Calciomercato.com. Ami prendere la scommessa, agli altri i nomi affermati. Ma se esplode...



Secondo poi è chiaro che questo mercato sarà del tutto Scudetto 2014, con una variabile: se la Lazio dovesse cedere Milinkovic, e per me succederà, Tare forse per davvero avrà i SOLDI per fare mercato. SOLDI SOLDI SOLDI, chiedi solo sol--- vabbè, avete capito: sarà un mercato faraonico.



Chiaramente è il caldo che parla: di faraonico non ci sarà nulla, ma per gli appassionati di Scudetto Championship Manager 01/02, siamo di fronte a molteplici possibilità, strade diverse. Per la difesa oltre a Vavro c'è di più: fronte cessioni Wallace andrà via, se Mendes vuole, Bastos solo se arriva offerta vera, Patric pure di fronte ad una mezza e mezza. Centrocampo Durmisi bye bye ma se sei il nuovo Luis Alberto-Milinkovic - prima stagione NO, poi benebene - allora se ne parla, ma se arriva Jony a che servono tutte queste parole?



Luis Alberto rimarrà, nonostante le sue dichiarazioni d'amore, perché per Monchi forse è troppo scontato prenderlo. CHE NOIA, UNO CHE VUOLE VENIRE PER FORZA A SIVIGLIA. Se dovesse sconfiggere il Monchismo in sé stesso, allora Luis tornerà a casa. Nessuno parla del possibile sostituto, ma Tare si divertirà molto in Turchia. Dove prenderà il sostituto di Milinkovic - ah, le aste, che belle, vero Lotito?. Un po' di cose sparse, e una considerazione di fondo: l'Inter, competitor della Lazio 2 anni fa, ha già chiuso la campagna abbonamenti, sold out. Senza SE e senza MA. Senza un mercato faraonico, per ora. Hanno scelto Marotta e Conte, ed è bastato. La Lazio ha tenuto Tare e Inzaghi, e la campagna abbonamenti manco è iniziata. Andrà sold out? Forse solo a Scudetto 2014...



p.s. E sia chiaro: lo dice uno che Championship Manager quanto l'ha amato...