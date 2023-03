Per me siamo usciti dall’Europa del calcio, noi società sportiva, noi tifosi, noi addetti ai lavori ed appassionati, 4 volte. Almeno 4 volte. E non sto contando i pali o legni presi dall’AZ, e non conterò nemmeno troppo sul racconto di una partita persa male, gestita peggio, del tutto inadeguata. La Lazio esce dall’Europa del calcio 4 volte: 2 sul campo e 2 fuori., l’ultima a poche ore dal derby, match-Champions e partita dal senso profondissimo in questa città.La Lazio esce male sicuramente due volte in campo: quando l’Europa League si rivela amara, amarissima, e quando l’AZ te ne fa 4. Sono due sconfitte figlie di due macrosistemi: il primo che ci impedisce di avere una squadra che vada oltree il secondo per una questione di mentalità. Sulla prima, poco da fare: per anni le nostre star hanno goduto di immunità da competizione, difficilmente gli è stato messo un doppione a fianco decoroso, almeno. Parliamo del fulcro di questa squadra, da Immobile a Milinkovic. I risultati? Nessuno di loro ha veramente allenato una mentalità vincente., con quasi gli stessi giocatori, fai pietà in Conference,Lo stesso problema che ti segue come uno spettro in campionato: se giochi i big match sei capace di inanellare prestazioni pazzesche come successo a Napoli, se invece mancano le motivazioni non sai davvero dove trovarle. E non lo sai perché non hai la mentalità. E la mentalità si addestra, o no.E infatti, profeta.- La Lazio perde due volte anche fuori però.che non perde occasione per palesare frasi del tutto inopportune, in momenti sbagliati, come se non ci fosse più polso della squadra. L’ultimo anno (?) di Tare a Roma è un bel filotto di frasi alla cavolo, uscite improvvide, rintuzzate dal suo allenatore, e in generale di una mentalità rivedibile.gli allenatori con questa idea sono stati tanti, il dirigente che li ha accompagnati e mai guidati verso una mentalità diversa è sempre stato lo stesso.Mi spiace dirlo, ma pure(disclaimer: noi parliamo di quello che dite fuori, in conferenza, ai microfoni, dentro lo spogliatoio chi lo sa) pLa sensazione che questo calcio spezzatino non gli piaccia più che una sensazione è una certezza, ma che questa mentalità sia antica, e pure molto opinabile, è un fatto.O si costruisce, o manca: e alla Lazio manca, a questo gruppo manca una reale mentalità vincente, una totale predisposizione a vincerle le gare, pure quelle meno motivanti.- Ok, contro l’AZ è stata dimenticabile come sconfitta, e dopo domenica, bene o male che vada, sarà una sconfitta. Ma la gestione totale di questa esperienza europea è stata orrida, veramente indegna, e Sarri, se davvero sta puntando tutte le sue fiches sul posto Champions, dovrà davvero sperare di centrarlo. Ha solo questo, come obiettivo, oramai. Di certo non può essere obiettivo l’Europa League:Almeno quanto fa schifo, e tanto, vedere la Lazio uscire così male.