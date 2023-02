La classifica dellaalla fine dà ragione a. Ha ragione lui, stateci: in questo momento bisogna fare punti, anche in situazioni parecchio lontane dalla zona di comfort della Lazio. E Verona è stata tutto meno che confortevole:. Aggiungici un arbitro deboluccio, di poco polso e pochi cartellini, ed ecco la partita perfetta per fare una figuraccia. Questo punto che esce da Verona arriva a causa di 10 minuti dima viene pure da un palleggio ad alto volume, da tanta quantità, da spallate e botte.e se la prende con l’arbitro e si arrabbia e a fine partita avrebbe voluto vincere. Però un piccolo promemoria per tutti:ci sono pure gli altri e possono essere più in forma, meno stanchi, più arrembanti. E possono metterti sotto.Questa è l’esperienza che tante squadre impegnate su più fronti fanno e faranno e hanno fatto:La Lazio gioca male contro la Juve, ma l’impegno c’è. E si sa, questa rosa dobbiamo guardarla con obiettività: ha difficoltà storica nel giocare su più fronti, specialmente a livello mentale.. Nella fanghiglia in cui l’Hellas prova a trasformare la partita, muscolare, forte, solida sabbia mobile, la Lazio prova a fare cose pratiche, palleggia a tratti molto velocemente,In questo momento, diciamocelo, il reale valore della rosa: admancano i minuti, i movimenti, le sembianze di quello che era pre-. E negli ultimi 20 metri molte cose girano male, altrimenti la Lazio magari poteva uscirne meglio. Quando si prende gol come lo prende la Lazioper un fallo sciocco di Pedro. Peccato, perché proprio lo spagnolo fa una cosa pazzesca, sbloccando il risultato con quel tipo di giocata che ci aspettiamo da questo campione incredibile.Per tutta la partita ho avuto la netta sensazione che la Lazio potesse vincerla, perderla, pareggiarla, che il Verona la volesse portare a casa e poi pareggiarlaspezzettata, anche grazie ad un arbitraggio bolso. Per tutta la partita ho avuto l’impressione che la Lazio sia stata a tratti imprecisa, sciocca, ma nello stesso tempo ci abbia provato., ha giocato male e non è questo il modo. In questo tipo di calcio, con questo reale valore della rosa, che va poco oltre i titolari, è questo il modo.che è grosso il doppio, muscoloso il doppio, e ha premuto dall’inizio alla fine. Avrebbe potuto provare prima a cambiare uno stanco e opaco Cataldi? Certo, poteva pure levare prima Immobile e magari consacrarsi alle Clarisse di clausura, ma non l’ha fatto. Il problema, e lo sapete e lo sappiamo, è che di alternative vere non ce ne sono tante.ha nuotato controcorrente, si è opposta ad una giornata che poteva essere davvero molto storta. Questo è il valore di questa squadra, senza guardare la classifica:Il reale valore di questa rosa è questo: è una squadra che sta facendo bene, che è nelle posizioni giuste, che non ha la cattiveriaNon dobbiamo mentirci,a parte il Napoli, lo stanno facendo e lo hanno fatto tutti.e sarà sanguinaria e una specie di battaglia campale, perché loro sono così. E noi pure, se vogliamo mantenere questa classifica, queste ambizioni, e non naufragare come forse vorrebbero alcuni ipercritici, dobbiamo fare una gara da uomini.. E servirà, eccome se servirà.