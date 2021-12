Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi Gleison Bremer, difensore centrale del Torino seguito sia dall’Inter che dal Milan. Per i rossoneri il brasiliano è il profilo più gradito per sostituire Kjaer a gennaio, i nerazzurri lo studiano da tempo, Marotta e Ausilio hanno portato avanti i primi contatti.





Scoprite con noi cinque curiosità su Bremer nella nostra gallery!