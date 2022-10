Florenzi, Calabria, Ibrahimovic, Saelemaekers, Maignan, Messias, Kjaer.Maignan, Calabria, Saelemaekers e Ibrahimovic.Di Maria (squalificato), Chiesa, Pogba, De Sciglio.Per quanto facili (Bologna e Maccabi sono inferiori), rappresentano un segnale.sia perché già nel pieno della centrifuga (partita ogni tre giorni), sia perché - anche in conseguenza di questo - non c’è stato tempo di preparare nulla.dalla trasferta e giovedì i calciatori non si sono praticamente allenati.ma sa che per tenere almeno lo stesso distacco dal Napoli (che vincerà a Cremona) bisogna battere la Juventus. Questa sorta di obbligo incide sia nell’attesa che nella partita.Ammesso e non concesso che la strada imboccata sia quella giusta (nell’ultimo quarto d’ora contro il Maccabi è parso di no), ha meno impellenze.(lo allontanerebbe ancora di più dalla vetta), ma posto che il campionato è solo alla nona giornata, e la Juve va a San Siro, forse potrebbe perfino apparire come un elemento di maturità.Intanto perché rilancerebbe squadra e allenatore in vista anche del ritorno con il Chelsea. Poi perché sarebbe una prova di carattere e determinazione dopo la sconfitta di Londra.abiot, seppure a distanza di due anni e, al momento, solo per una sera, gli ha dato ragione. Il tecnico del Milan, allo stesso modo, non si cura delle critiche cadute, fino ad oggi, in testa a De Ketelaere. Conta sulla sua integrazione nella squadra. Certo, per come intendono il calcio i due allenatori, l’assenza di Di Maria, a prescindere da quanto mostrato con gli israeliani, per Allegri pesa come un macigno.Capita non solo quando c’è paura di perdere, capita quando si hanno poche risorse.IlPer questo è necessario far viaggiare la palla ad uno-due tocchi e permettere a Theo Hernandez, se effettivamente rientrerà, di sventrare la fascia insieme a Leao. Credo che, in forza di questa necessità, McKennie giocherà da esterno di destra proteggendo Danilo. Se, invece, al posto dell’americano fosse schierato Cuadrado, lo spettacolo sarebbe assicurato e le occasioni (ma anche i rischi) fioccherebbero.i cui numeri - come riportato da calciomercato.com - sono in ribasso.Questa volta non cadrò nel tranello del pronostico. Li faccio perché li considero un gioco, seppure sostenuto dalle opinioni. Mi pare, invece, che sia sempre più materia per alimentare la coprolalìa sui social.Vedo, tuttavia, che Diaz e De Ketelaere sono in ballottaggio. Ecco, se fosse Milan, uno dei due deciderà.