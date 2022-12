Una trattativa lampo. In meno di 36 ore, è stato trovato l’accordo che, dal prossimo 1° gennaio, porterà, estremo difensore messicano dell’America,. Il portiere è atteso già in questa settimana per completare l’iter burocratico e le visite mediche di turno, in modo da essere a disposizione della formazione campana già dal prossimo impegno di campionato, datato 4 gennaio contro il Milan. Un portiere di grande esperienza internazionale – il classe 1985 – che ha già vissuto l’emozione di calcare numerosi palcoscenici importanti – primo su tutti, quello dei, come Messi, Ronaldo, Buffon ed il gran capitan Rafa Marquez-., inoltre, la, avendo già difeso i pali di Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi, prima di tornare in patria nell’America, club che aveva contribuito a lanciarlo nel grande calcio., come sempre nel corso della sua carriera.– Stagione 2011.. Le prestazioni di livello del portiere messicano sono sotto gli occhi di tutti.. Nel mentre, Memo si prepara a disputare la Gold Cup. Ma è lì che, a differenza dei Mondiali, il destino fa un cattivo scherzo a Guillermo:. “In quelle settimane – dichiarerà - stavo per firmare per il PSG, avevamo già concordato le cifre del contratto. Ma la storia del doping ha rovinato tutto”.. Dopo qualche mese,, dovuta ad un pranzo di squadra.. Ma Televisa, gruppo radiotelevisivo messicano e proprietario del pacchetto di maggioranza del Club America, ha già comprato i diritti della Ligue 1 per il Centro America. Il portiere, quindi, si trasferirà in Francia, all’Ajaccio. Lascerà un buon ricordo: un tifoso, pur di continuarlo a vederlo vestire la maglia della società francese, mise in vendita su Le Bon Coin la sua casa, i suoi figli e sua madre, in modo tale da raccogliere abbastanza fondi., il raggiungimento della piena maturità e consapevolezza, della titolarità. Per tutti, sì. Più o meno per tutti. Anche per Memo – soprannome datogli sin dalla tenera età, tipico delle mamme messicane che hanno un figlio di nome Guillermo – era così. Ma. Ed ecco che dalla stagione ‘14/’15, vissuta a Malaga, Memo cambia., la più azzeccata per lui. Lui che è nato di venerdì 13, che ha esordito il 13 giugno 2004 tra i professionisti. A che ore vi chiederete? Calcio d’inizio fischiato alle ore 13, ovviamente., indossato nel ritorno in patria al Club America.. Nel 2014, alla prima Coppa del Mondo vissuta da titolare del Messico – 3° portiere nel 2006, 2° nel 2010 – è protagonista di una prestazione superlativa contro il Brasile di Neymar. Un autentico muro invalicabile che permette alla sfida di terminare 0-0 ed alla Tri di strappare un pareggio ai verdeoro.. Immagini di ogni tipo iniziano a circolare. E l'estremo difensore non smentisce, ci gioca su, divertito dal movimento venutosi a creare. Un movimento che si ripete ciclicamente ogni 4 anni.. Dal Brasile di Neymar nel 2014, si passa alla Germania di Toni Kroos nel 2018, eliminata ai gironi anche a causa delle parate del portiere messicano. L’ultima vittima illustre porta il nome di Robert Lewandowski, ipnotizzato dal dischetto dal centramericano al 53° della sfida tra Polonia e Messico. Un rapporto indissolubile tra Ochoa ed i Mondiali, destinato, chissà, a non terminare. Nel mirino c’è la sesta, d’altronde, numero a lui tanto caro.