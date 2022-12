Sono state 6 le partite amichevoli disputatesi oggi e che hanno visto protagoniste le formazioni italiane. Oltre alla vittoria della Juventus sul Rijeka, della Roma sul Waalwijk e dell'Inter sulla Reggina, super successo del Monza che batte 2-1 il Lione, mentre cade male la Lazio che subisce un sonoro 2-0 dall'Almeria nonostante 45 minuti in campo per Sergej Milinkovic Savic. Finisce 1-0 per il Bologna, infine il derby italiano contro il Verona.



TUTTI I RISULTATI

Juventus-Rijeka 1-0

73′ Kean



Roma-Waalwijk 3-0

3′ Abraham, 19′ El Shaarawy, 48′ Zaniolo



Almeria-Lazio 2-0

35′ Toure, 46′ Ramazani



Reggina-Inter 0-2

81′ Dzeko, 87′ Lukaku



Hellas Verona-Bologna 0-1

43′ Orsolini



Lione-Monza 1-2

Mota (M), Caprari (M), Lukeba (L)