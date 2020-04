Arrivano brutte notizie per le società di calcio della nostra Serie A e in particolare perda parte della agenzie di rating internazionali e, in particolare, dall'ormai celebre Standard & Poor's.nei confronti delle società di calcio, provate dall'emergenza coronavirus, e dei bond emessi nel corso degli ultimi anni per rifinanziare i debiti e avere liquidità di cassa. Come riportato da Gazzetta dello Sport e Tuttosportcon un tasso di interesse del 4,875%. Fu sottoscritto da 30 investitori e prevede una maxi rata di pagamento finale al 31 dicembre 2022 da 273 milioni (ma solitamente queste rate vengono ulteriormente rifinanziate).dato che nell'immediato non dovrebbe cambiare molto sulla capacità di Zhang di pagare interessi e rate, ma il porblema potrebbe presentarsi nella ricontrattazione soprattutto dei main sponsor in scadenza.con tasso di interesse al 5,125%. Sebbene il titolo in Borsa sia in crescita per la Roma il problema del declassamento del bond riguarda anche la cessione societaria con, già arenatasi per l'effetto coronavirus e orada tutti gli operatori.non è preoccupato: "Con quello che accade è normale. Sono cose che stanno succedendo dappertutto", ma il problema rimane e a lungo termine anche per la Roma potrebbero aprirsi nuovi scenari.