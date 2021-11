Dopo l'esonero di Solskjaer si apre la questione del sostituto, almeno temporaneo. Il Mirror riporta quali sono i possibili cinque candidati realisticamente raggiungibili per traghettare il Manchester United a fine stagione. Il primo nome sulla lista è quello di Ralf Rangnik, l'ex Lipsia attualmente è alla Lokomotiv Mosca come dirigente e non come allenatore. Il secondo il nome è quello di Brendan Rogers attuale allenatore del Leicester che, come consente il regolamento della Premier League, può liberarsi per accettare un nuovo incarico. Il terzo nome è quello di Lucien Favre, il tecnico svizzero è senza panchina da quando ha lasciato il Borussia Dortmund e accetterebbe molto volentieri l'incarico. Al quarto posto troviamo Paulo Fonseca, l'ex Roma sarebbe una buona soluzione temporaneamente per traghettare la squadra fino alla fine della stagione. Come ultima soluzione c'è quella di lasciare la guida a Michael Carrick, lo scozzese è salito di grado (passando da vice a capo allenatore) e almeno fino a fine stagione potrebbe essere la soluzione migliore come traghettatore per terminare la stagione e scegliere poi con calma il successivo allenatore dei Red Devils.