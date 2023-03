L’Italia torna a essere protagonista sul palcoscenico europeo con Napoli, Inter e Milan che si qualificano ai quarti di finale di Champions League, un evento che al calcio azzurro mancava da 17 anni, quando ad accedere tra le migliori 8 d’Europa furono sempre le due milanesi insieme alla Juventus. Il calcio made in Italy diventa così il più rappresentato nell’Europa che conta, visto che tra le altre squadre a contendersi il titolo ci sono due inglesi (Manchester City e Chelsea), una spagnola (Real Madrid), una tedesca (Bayern Monaco) e una portoghese (Benfica). Una soddisfazione che può far sognare e, anche se la strada è ancora lunga, si può pensare in grande. Il calcio azzurro non disputa una finale di Champions da 6 anni e non la vince da 13: per gli esperti questo potrebbe essere l’anno giusto per vedere una squadra di Serie A tornare a giocarsi il titolo di Campione d’Europa. Tra le 3, la favorita ad accedere alla finalissima di Istanbul è il Napoli, a 3,25, mentre la possibilità per Inter e Milan è a 9,00. E se la finale di Champions fosse tutta italiana? L’ultima volta risale alla stagione 2002-2003 quando a sfidarsi all’Old Trafford furono Juventus e Milan, con i rossoneri vincenti ai rigori. Per gli esperti di Sisal, vedere due italiane in finale è un’opzione a 12,00 mentre, se si entra nel dettaglio, la quota si alza: Milan- Napoli ad esempio si gioca a 25,00, così come Inter – Napoli. Il Derby della Madonnina in finale di Champions poi, sarebbe un’ipotesi suggestiva ma molto remota, a 100,00. In attesa dei sorteggi intanto, con tre squadre italiane ai quarti di finale il rischio derby italiano in semifinale è dietro l'angolo. L'ultima volta è stata nel 2004-2005 con protagoniste Milan-Inter, stavolta l’ipotesi che un’italiana peschi dall’urna un’altra italiana è a 6,50. E se per la vittoria finale il Manchester City resta la grande favorita a 2,75, il Napoli si piazza sul podio a 7,50, dietro al Bayern Monaco a 4,00 e alla pari con il Real Madrid. Più staccate le milanesi, il cui trionfo è per entrambe è a 25,00.