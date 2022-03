Accolto con entusiasmo e difeso dai tifosi bianconeri, insultato e fischiato per tutta la serata da quelli viola. Poi la prestazione è stata complicata, la squadra lo ha sostanzialmente lasciato da solo là davanti, lui comunque non ha mai perso la testa. E allche in ogni caso per tutta la partita è stato bravo a non staccare mai la spina né a cedere alle provocazioni.con un'autorete che punisce una Fiorentina a cui poteva andare stretto pure lo 0-0: era la partita dell'anno, forse la più importante di tutta l'era Commisso, i viola l'hanno persa complicando parecchio la corsa verso la finale di Coppa Italia. Lo sconforto di Venuti è comprensibile, è umano, è l'immagine più forte di questa serata.. Senza andare troppo in là nel tempo, proprio in campionato è stato ancora Cuadrado a trovare il gol della vittoria, di nuovo in dinamiche fortunose considerando quel tiro-cross capace di cogliere una deviazione decisiva per trasformarsi nella traiettoria da tre punti.Che gettato nella mischia ha poi fatto quello che nelle ultime due stagioni gli sta riuscendo come mai prima: la differenza. Soprattutto nel momento del bisogno.