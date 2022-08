Le milanesi hanno giocato e vinto, ora tocca allahanno spedito subito un messaggio chiaro e forte al campionato: chi vuole lo scudetto deve fare i conti con noi. Hanno dimostrato qualità differenti, ma nello stesso tempo e allo stesso modo un’identità chiara. Ecco, quale sarà l’identità, il marchio, la natura della nuova Juventus?Domande legittime alla vigilia del debutto in campionato dei bianconeri col. Domande che nascono anche dalle inquietudini delle amichevoli, perché si ha un bel dire che il calcio d’estate non conta niente poi però arriva il 4-0 dell’, che si aggiunge al 2-0 del, e l’estate bianconera diventa turbolenta. Anzi, per quanto si ascolta e qua e là si legge, l’estate difficile è quella di, già finito nel mirino di una parte della tifoseria che non lo ha mai amato. Certo, lo capiamo, è difficile amare un allenatore che ti ha portato soloe ti ha trascinato per due volte in finale di, ma questo è il calcio e Allegri lo sa bene.E’ una Juve molto incompleta e non ancora più forte della scorsa stagione. Prendiamo il centrocampo che nel triennioha fatto dei passi indietro mentre quello delle altre grandi faceva dei passi in avanti. Ecco, in questo momento il centrocampo bianconero è più debole di un anno fa. Per migliorarlo era stato acquistato, ma il francese è già fuori e ci resterà per un bel po’. Oggista flirtando col Manchester United (e comunque il francese deve scontare un turno di squalifica), Arthur è in attesa di acquirenti, McKennie è infortunato, così domani contro il Sassuolo se Allegri vuole affidarsi solo ai “vecchi” deve schierare un centrocampo a due con Locatelli e Zakaria.non resta che affidarsi all’attacco, al talento di, agli strappi di(appena arrivato) e al recupero diche contro l’Atletico è apparso in netto ritardo di condizione. Mentre l’Inter è già fatta così com’è (parola di Inzaghi), illo stesso, lapure, la Juve aspetta ancora i suoi rinforzi, aspetta un centrocampista di peso e un attaccante che non costringa Vlahovic agli straordinari. Un tempo, la Juve era la prima squadra a chiudere il mercato. Ma è un tempo passato.