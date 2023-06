. Infatti non ho ancora capito se l’algerino sarà un titolare oppure il titolare, ne parleremo in questo articolo. La cosa certa è che dovrà rialzarsi dopo un anno un pochino grigio, fatto di infortuni e declassamento. Aouar arriva alla Roma con un’aura che è diventata un’insegna luminosa da aggiustare. José è l’elettricista numero uno in questi casi, confido in lui. Ci tengo ad Aouar perché da buon fricchettone del futbol tre anni fa ero fra quelli che incensavano il Lione di Garcia, sottovalutato da tutti pur di ingigantire l’uscita di scena della Juve di Sarri prima e del City di Guardiola poi. Ma chi ne mastica un po’, fricchettone o meno, quel Lione là lo rispettava. E lo rispettava tra le altre cose anche per il centrocampo, dove si accendevano qua e là le piccole magie di Houssem.- È il momento di riprendere in mano l’ultima Roma per capire dove e come potrà essere inserito l’ex OL. Per quanto forte e dotato di un talento evidente, non è automatico piazzarlo in uno dei ruoli che si adattano meglio alle sue caratteristiche nel 3-4-2-1 di Budapest, che è poi la summa della stagione giallorossa 2022/2023.Nell’immagine sopra vedete evidenziato in due colori il giocatore chiave nel dispositivo tattico di Mou, il giocatore che consente lo switch di sistema tra le due fasi. Uno dei motivi per cui è saltato Zaniolo con l’arrivo di Dybala (come avevo previsto l’estate scorsa…) risiede nella, da trequarti di sinistra nello sviluppo con la palla a mezzala nel 3-5-2/5-3-2 difensivo, con rotazione di Matic e Cristante.E qui mi fermo un attimo perché ci son da fare due discorsi.. Solo che in entrambi i casi nella Roma ci sono giocatori quasi intoccabili, anche se per motivi diversi. Uno appunto è, il capitano (e ho detto tutto). Gli altri sono. Mi sento di dire che, se sta bene, il vero intoccabile per lo stile di gioco di Mourinho è Nemanja. Ma attenzione anche a Cristante, altro pupillo. Se vedete sopra è grazie al suo lavoro sporco su Rakitic che la Roma recupera il pallone e breakka con Mancini e Dybala per l’uno a zero illusorio.. Ricordate gli armadi dei tempi dello United? Ecco perché all’inizio ho definito strano questo acquisto, benché mourinhano.Pensandoci bene Mourinho non aveva una alternativa simile a Pellegrini. Quando lo cambiava o faceva riposare, doveva per forza risistemare l’assetto, o perdere qualcosa nell’equilibrio o nella qualità., con conseguente centralizzazione di Dybala (da trequarti di sinistra a seconda punta assoluta, ancora più libera). Infatti Aouar rispetto a Pellegrini è più mezzala di palleggio, regista decentrato. Meno inserimenti senza palla, meno tiro.Immaginatelo ‘in catena’ con. Come varia la spinta di un quinto dal 3-4-2-1 al 3-5-2? Spinazzola si sentirà forse più protetto, considerando anche N'Dicka al posto di Ibanez.Ma veniamo ai tratti distintivi di Aouar. Coerente al discorso che stiamo facendo ce n’è uno che va sottolineato subito.. Se un gol in ripartenza lo collochiamo a valle, ebbene Aouar si trova spesso a monte di quella azione. Con una piccola magia. Quando sta bene, nello stretto ha un controllo di palla e un dribbling molto più imprevedibile di Pellegrini. E per una mezzala avere il primo dribbling è fondamentale sia per il mantenimento del possesso sia per individuare la giusta ramificazione nelle ripartenze, quando la squadra avversaria riaggredisce.Immaginate delle associazionicome questa nella sequenza tra(seconda punta del Lione di allora). Sciogliere un nodo nella propria metà campo per andare a cercare subito il giocatore di maggior talento. Ecco una funzione di Aouar che certamente Mourinho apprezza e saprà valorizzare.Come apprezzerà senz’altro anche quella particolaredell’ex Lione, che è intelligente e intuitivo pure nel posizionamento e negli intercetti.Notevole questa lettura nella propria area di rigore sul passaggio indietro di Sterling per Cancelo. Lascia De Bruyne alle spalle perché la priorità relativa è un’altra nella circostanza specifica.Ma voi starete pensando che così non vale, non vale parlare di un giocatore con le immagini di tre anni fa. Vi do ragione. Però quando si entra a contatto con Mourinho certe essenze si risvegliano, e noi dobbiamo anche pensare al potenziale Aouar, non solo a quello che Laurent Blanc fa entrare al posto di Cherki in questi ultimi 20 minuti di PSG-Lione, nell’aprile di una stagione, quest’ultima, fortemente condizionata dagli infortuni.Ecco il suo stato attuale fotografato in un trittico di immagini. Riceve dal centrale e dopo il controllo ‘ascolta’ la pressione, ‘legge’ lo spazio in cui è immerso. È lo scenario adatto per una piccola magia:Ma quando manca la brillantezza e la continuità allora il rischio è che prevalga la maniera, qui espressa dalla ricerca forse eccessiva della prima punta (o dell’altro centrocampista, idea migliore) con un tocco corto d’esterno, fra l’altro leggermente impreciso e a metà strada tra i due sul ritorno di Zaire-Emery. Palla persa.