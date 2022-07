Le aperture dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate al mercato. Trattative in corso e colpi in arrivo per le squadre di Serie A, al lavoro per rinforzarsi in vista della nuova stagione.



‘Un pieno di Juve’. Così apre il Corriere dello Sport con Pogba e Di Maria in primo piano. In taglio alto un’intervista ad Altobelli che ricorda Paolo Rossi. Sulla colonna di destra: ‘L’Inter gode, ecco Lukaku con Lautaro.



Il ritorno di Pogba è anche l’apertura de La Gazzetta dello Sport: “Pogbang! Grande Juve, c’è anche Paul”. Nella colonna di fianco Zoff racconta: “Il mio Mundial”. Taglio alto dedicato alle milanesi: “Nuovo scatto del Milan per Sanches” e “Skriniar più vicino al Psg, ora avanti con Bremer”.



Anche Tuttosport apre con gli arrivi dei due nuovi juventini: “Pogboom” e “Estasi Di Maria”. Taglio centrale per il Torino: “Pressing per Laurienté, Vagnati alza ancora l’offerta e fa un altro passo verso il Lorient”.