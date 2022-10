I posticipi di Serie A, l'assegnazione del Pallone d'Oro e una finestra sul mercato, tra obiettivi e rinnovi: sono questi i temi delle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi.



Il Corriere dello Sport apre con la vittoria della Roma: “Mou da Champions: “Settimo successo in campionato, domenica la sfida a Spalletti”. Di spalla il colpo dell’anno: “Effetto Kvara non ha limiti, Napoli sogna”. In taglio basso la consegna del Pallone d’Oro a Benzema e la condanna a Cipollini.



L’apertura di Tuttosport è dedicata al mercato della Juventus: “I terzini a gennaio, poi Lovric”. Taglio alto dedicato al Toro: “Quei rattoppi di Cairo peggio dei buchi”.



La Gazzetta dello Sport apre con i rinnovi del Milan: “Leao mettici la firma” è il titolo a tre colonne. “Inter in cerca di soci” in taglio alto. Spazio anche per la Juve e il ritorno di Chiesa: “Che tridente con Di Maria e Vlahovic”.