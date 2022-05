La festa rossonera a Milano e le parole dei leader dello scudetto del Milan, il mercato delle big tra la super clausola di Rafael Leao, l'incontro dell'Inter con l'entourage di Perisic per il rinnovo, le mosse della Juve per il ritorno di Pogba. La Roma aspetta la finale di Conference League che vale la stagione, mentre tra Francia e Spagna a tenere banco sono le parole di Mbappé, protagonista negli ultimi giorni dopo il "mancato" passaggio al Real Madrid e il conseguente rinnovo con il Psg.



Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, martedì 24 maggio 2022.