Archiviata la 28esima giornata di campionato in Serie A con i posticipi Empoli-Lecce (1-0) e Sassuolo-Torino (1-1) è già tempo di semifinali d'andata in Coppa Italia. Stasera la Juventus riceve l'Inter allo Stadium di Torino, domani la Fiorentina fa visita alla Cremonese ultima in classifica, che ha eliminato prima il Napoli e poi la Roma.



Oggi si gioca anche la Premier League in Inghilterra, dove spicca la sfida tra le grandi deluse Chelsea e Liverpool.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 4 aprile 2023.