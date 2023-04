Archiviate le prime due giornate di qualificazione a Euro 2024 con la sconfitta di Napoli e la vittoria a Malta per l'Italia di Mancini, in questo week-end riprende il campionato di Serie A.



Oggi si giocano Inter-Fiorentina e Juventus-Verona (martedì prossimo c'è il derby d'Italia nella semifinale d'andata in Coppa Italia). Domenica sono in calendario Monza-Lazio e Roma-Sampdoria prima del posticipo Napoli-Milan, anteprima della doppia sfida in Champions League senza Osimhen.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 1° aprile 2023.