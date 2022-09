La Serie A è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. John Elkann vede la sua Juventus campione d'Italia: "Scudetto subito e bella figura in Champions".

Walter Sabatini lancia Leandro Paredes: "Nessuno verticalizza come lui, può fare 10 gol".



Zhang incontra la banca Goldman Sachs e medita di vendere l'Inter dopo che il fondo Oaktree ha fatto sapere di non essere disposto a tenere il club: spunta l'interesse di Ranadive, proprietario della squadra di basket NBA dei Sacramento Kings.



Il Milan premia Tonali con lo stipendio raddoppiato nel nuovo contratto, ma ora deve fare i conti con la grana Leao.

La Roma chiama Zaniolo: segnali per il rinnovo del contratto.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 10 settembre 2022.