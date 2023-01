Dopo gli anticipi di ieri vinti da Bologna e Salernitana rispettivamente contro Spezia e Lecce, la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite: alle ore 15 il Toro fa visita all'Empoli, reduce dal colpaccio di lunedì sera a San Siro contro l'Inter, impegnata alle 18 sul campo della Cremonese ultima in classifica. Martedì sera la squadra di Simone Inzaghi gioca i quarti di finale in Coppa Italia al Meazza contro l'Atalanta di Gasperini, che stasera sfida la Sampdoria penultima in classifica.



Domenica all'ora di pranzo il Milan riceve il Sassuolo a San Siro, nel pomeriggio la Juve ospita il Monza, a seguire Lazio-Fiorentina e il posticipo serale tra Napoli e Roma.

Intanto è partito il conto alla rovescia verso la fine del mercato invernale, che chiude alle ore 20 di martedì 31 gennaio.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 28 gennaio gennaio 2023.