Dopo gli anticipi delle tre squadre impegnate settimana prossima in Champions League (Salernitana-Inter 1-1, Lecce-Napoli 1-2 e Milan-Empoli 0-0), oggi alla vigilia di Pasqua si completa la 29esima giornata di campionato in Serie A chiusa dal posticipo serale tra Lazio e Juventus.



Nella Premier League inglese si sfidano due allenatori italiani: il Tottenham di Stellini riceve il Brighton di De Zerbi.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 8 aprile 2023.