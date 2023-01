Il calcio riempie le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. Archiviati gli ottavi di finale in Coppa Italia, oggi è già giorno di vigilia per il campionato di Serie A. Tra gli anticipi di domani spicca il derby campano tra Salernitana e Napoli. Domenica la Roma fa visita allo Spezia, poi la Juve riceve l'Atalanta. Lunedì sera l'Inter gioca a San Siro contro l'Empoli, martedì si chiude col posticipo Lazio-Milan.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 20 gennaio 2023.