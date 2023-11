Dopo la due giorni di Champions chiusa con la sconfitta del Napoli contro il Real a Madrid e il pareggio in rimonta dell'Inter sul campo del Benfica, oggi tocca ad altre tre squadre italiane tenere alta la bandiera tricolore nelle coppe. Atalanta e Roma in Europa League giocano rispettivamente in casa con lo Sporting Lisbona e in trasferta contro il Servette, invece la Fiorentina riceve il Genk in Conference League.



Domani sera è già tempo di Serie A con l'anticipo della 14esima giornata tra Monza e Juventus.

Sabato la Lazio ospita il Cagliari, poi in serata Pioli si gioca la panchina del Milan a San Siro contro il Frosinone.

Domenica ci sono Fiorentina-Salernitana e Sassuolo-Roma, ma spicca la sfida serale Napoli-Inter.



Lunedì si chiude col posticipo dell'Atalanta a Torino.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 30 novembre 2023.