La Serie A è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Rissa da Var, rabbia Juve: finimondo dopo il 3-2 annullato a Milik che pare regolare.



Lukaku: recupero lampo per riaccendere l'Inter spuntata.

Milan, che affare Giroud: ogni gol è costato solo 70mila euro.



Svolta Lukic: "Toro ti amo, firmiamo per 4 o 5 anni". Chiede 1,8 milioni di euro a stagione.

