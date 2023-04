Ieri leMonaco hanno aperto i quarti di finale in Champions League., mentre i campioni in carica del Real Madrid allenati da Ancelotti giocano in casa contro il Chelsea di Lampard.Giovedì sono in programma Feyenoord-Roma e Juventus-Sporting in Europa League, Lech-Fiorentina in Conference League.dei giornali in edicola oggi, martedì 11 aprile 2023.