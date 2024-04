Prime pagine 9 aprile: Ancelotti-Guardiola sfida galattica, Buongiorno ha la testa di Sinner, nasce la nuova Juve

47 minuti fa



La vittoria in rimonta dell'Inter nel posticipo sul campo dell'Udinese ha chiuso la 31esima giornata di campionato in Serie A. La capolista mantiene 14 punti di vantaggio sul Milan, secondo a +6 sulla Juventus.



Oggi e domani è tempo di Champions League con l'andata dei quarti di finale: Arsenal-Bayern Monaco, Real Madrid-Manchester City; Atletico Madrid-Borussia Dortmund e PSG-Barcellona.



Giovedì tocca alle squadre italiane: Milan-Roma e Liverpool-Atalanta in Europa League, Plzen-Fiorentina in Conference League.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 9 aprile 2024.

​