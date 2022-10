Il calcio tra mercato, infortuni e Coppa Italia riempie le prime pagine dei quotidiani sportivi. Leao, profumo d'intesa: primo gol del Milan. Vertice per il rinnovo: Maldini e Massara incontrano l'avvocato dell'attaccante portoghese, cresce la fiducia. Il ruolo del papà e dell'agente Mendes.



Inter in vetrina, Zhang prepara i conti: marchio, stadio e futuro valgono 1,2 miliardi di euro. Una cordata stile Chelsea. Lukaku, ora c'è il via libera dei medici.



La Signora si copre, le mosse bianconere per la difesa: Juve, subito Pedraza e poi la diga Pavlovic. A gennaio dal Bologna può tornare Cambiaso.

Riecco Pogba: vuole tornare con Benfica o Lecce. Venerdì con l'Empoli può esserci qualche minuto per Chiesa.



Special derby: Roma-Napoli da scudetto nel segno di Mourinho e Spalletti.

Sabatini: "Kvara più forte di Leao".

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 19 ottobre 2022.