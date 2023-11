Dopo il martedì agrodolce con la vittoria - qualificazione della Lazio e la sconfitta - (quasi) eliminazione del Milan, stasera tocca a Napoli e Inter tenere alta la bandiera tricolore in Champions League. I campioni d'Italia fanno visita al Real Madrid di Ancelotti, mentre i nerazzurri (già qualificati agli ottavi di finale) sono impegnati sul campo del Benfica. Poi domenica sera le squadre di Mazzarri e Inzaghi si sfideranno in Serie A al Maradona.



Intanto domani è il turno di Atalanta e Roma in Europa League rispettivamente in casa con lo Sporting Lisbona e in trasferta contro il Servette, invece la Fiorentina riceve il Genk in Conference League.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 29 novembre 2023.