Per la seconda partita consecutiva la Fiorentina ha potuto beneficiare dell’utilizzo del Var dopo una decisione sbagliata dal direttore di gara. Sabato scorso contro l’Inter fu Valeri a non vedere l’entrata killer di Dimarco su Bonaventura, ieri contro lo Spezia Davide Massa era sorvolato tu tackle di Nikolaou su Cabral. Chiaramente non si tratta di un complotto contro la squadra di Rocco Commisso ma di semplice errore tecnico, ma è possibile sbagliare la valutazione su episodi del genere? E’ soprattutto possibile che siano arbitri di livello internazionale, come appunto Valeri e Massa, a non leggere le situazioni in tempo reale?



L’entrata a gamba tesa con piede a martello di Nikolaou sull’attaccante della Fiorentina, fatta oltretutto all’interno del cerchio di centrocampo, non ha senso e anche in tempo reale è rosso tutta la vita: la fortuna del brasiliano è stata quella di saltare immediatamente, ammortizzando l’impatto con lo scarpino del difensore, riuscendo ad evitare di farsi veramente male. Massa ha scelto di lasciar giocare per poi essere richiamato dal Var e poi solo in un secondo momento estrarre il cartellino giallo.



La sensazione è che da qualche anno gli arbitri, prima di prendersi qualsiasi tipo di responsabilità preferiscano aspettare il successivo riscontro del Var: questo fa si che, come in occasione di Spezia-Fiorentina, il direttore di gara rischi di fare una brutta figura. E’ ormai chiaro che adesso gli arbitri, a meno che non siano certi certi, lascino giocare per poi eventualmente cambiare valutazione in un secondo momento. Un po’ come succede con i guardalinee che, in caso di fuorigioco, con l’introduzione del Var sono costretti ad aspettare il termine dell’azione prima di alzare la bandierina.