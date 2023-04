No, grazie. Rafa Leao respinge le avances di Chelsea e Real Madrid. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante portoghese spinge per rinnovare il contratto col Milan in scadenza a giugno 2024.



I dirigenti rossoneri gli offrono un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti all'anno contro i 7 milioni richiesti. La distanza è poca, ma resta da sciogliere il nodo legato al risarcimento che il calciatore deve allo Sporting Lisbona: 16,5 milioni di euro, a cui vanno aggiunti interessi e spese legali per un totale di 22 milioni di euro.