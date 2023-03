Il rinnovo dicon ilè una vicenda che sembra destinata a perdurare nel tempo, dopo settimane e settimane di trattative, con l'obiettivo di evitare di arrivare alla scadenza prevista nel 2024. A complicare le cose, la pendenza del giocatore con lo Sporting Lisbona che rallenta le negoziazioni. Nel frattempo, però, il portoghese non manca mai di lanciare segnali d'amore sui social, compresi anche commenti ad altri giocatori che fanno sognare i tifosi. E' il caso di quello che ha scritto Rafa sotto l'ultimo reel di, talentuoso trequartista del Lipsia e della Nazionale ungherese, dopo la grande prestazione da capitano con gol nella gara vinta 3-0 contro la Bulgaria.Leao ha commentato le immagini postate da Szoboszlai su Instagram in due tempi: prima un "adoro queste cose" e poi uno spassionato, dove Milan è sostituito da due cuori, uno rosso e uno nero. Quasi un'opera di convincimento, con l'esterno portoghese cheCome d'altronde avrebbe potuto già giocarci, se l'affare con il Salisburgo nell'estate 2021 non fosse saltato.Milan e Salisburgo, infatti,, che ha temporeggiato fino alla fine del contratto per poi trasferirsi a zero all'Inter, favorendo quindi l'inserimento delche ha pagato 25 milioni di euro per tenere Dominik entro il circuito della Red Bull, con un contratto fino al giugno del 2026. Un affare saltato che Leao, a giudicare dall'entusiasmo, vorrebbe che il Milan riprendesse sotto mano...