Ritorno al gol con polemica per Rafael Leao. Il portoghese, con un pallonetto dolce, ha sbloccato al minuto 17 Napoli-Milan (splendido il servizio di Brahim Diaz), salvo poi prendersi i rimproveri dell'arbitro Rapuano e del suo allenatore Stefano Pioli. Il motivo? L'esultanza, ritenuta provocatoria, effettuata sotto la curva della squadra di casa.



L'ex Lille è stato richiamato dal fischietto e successivamente pure dal tecnico rossonero, che con poche parole ha invitato il suo attaccante a evitare gesti simili. Leao non segnava in Serie A esattamente dal 14 gennaio scorso, ossia quando il Milan pareggiò in casa del Lecce col punteggio finale di 2-2. Quello di stasera è il nono centro stagionale del classe 1999 tra Serie A e Champions.