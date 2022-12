Siamo alla fase finale nella trattativa tra Edoardo Bove ed il Lecce. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista classe 2002 verrà ceduto in prestito solo se verrà trovato un sostituto. La dirigenza salentina corrisponderà 4,5 milioni di euro ai giallorossi, sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore della Roma. Manca solo il benestare di Mourinho.