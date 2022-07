Il Lecce è al lavoro sul mercato in entrata con l'obiettivo di chiudere ancora 3 colpi da regalare a Baroni. In difesa Ceppitelli rimane in pole position da svincolato, Benassi è il pupillo di Corvino per il centrocampo mentre in attacco si lavora per Sandro, ex-Barcellona oggi all'Huesca.