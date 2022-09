Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato a Dazn dopo la sconfitta sul campo del Torino:



"Il gol? In quel momento abbiamo preso un'imbucata pensando che abbassarsi fosse la cosa giusta. Peccato, abbiamo tenuto bene il campo, poi ci sono mancate le energie per impensierire il Torino, Questa squadra in questo momento conta diversi ragazzi indietro di condizione, quando caliamo non riusciamo a tenere. Poi ci vuole un po' più di coraggio, possiamo anche rischiare qualcosa. Non abbiamo giocatori da seconda palla, questo ci ha portati su un terreno non nostro. Umtiti? E' stato molto fermo, non ha infortuni ma ha bisogno di lavorare. Piano piano lo inseriremo e ci darà una mano. Con il Barcellona lavorava in un reparto che spesso aveva il possesso della palla, qui è tutto diverso".