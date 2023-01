Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con il Milan e si è soffermato su Lorenzo Colombo, attaccante in prestito dai rossoneri: "E' pronto per il Milan? Lorenzo è un giocatore a cui abbiamo dovuto cucire un ruolo. È un grande lavoratore, ha la testa di un grandissimo professionista. Quando hai qualità e questi valori solo lui può sapere dove può arrivare. Ce lo teniamo stretto, per lui oggi era una partita pesante. Prima della gara gli ho detto di divertirsi, ha fatto una buona gara e siamo contenti. È solo il lavoro che può portare questo giocatore a raggiungere risultati importanti".