L'allenatore del Lecce Marco Baroni alla vigilia della partita contro la Juventus all’Allianz Stadium ha parlato così in conferenza stampa. “Siamo concentrati, vogliamo i punti che ci servono per arrivare alla salvezza. C’è voglia di scrivere una pagina di storia. A Torino ce la giocheremo a viso aperto, io considero tutti titolari, lo dicono gli equilibri raggiunti nel corso di queste partite. Chi è subentrato ha sempre fatto bene: Maleh è un titolare, ma lo sono pure Banda, Pezzella e Oudin. Noi andiamo a giocare contro la Juve per fare punti: bisogna dare tutto ed presenti”.



CHI PER STREFEZZA? - “Al 99% ci sarà Banda, perché sta bene ed è un ragazzo che può darci tantissimo. Sarò sempre riconoscente al mondo Juve: quando arrivai io erano sei o sette anni che la Primavera non vinceva più. Nel settore giovanile vinsi il primo trofeo dell’era Andrea Agnelli. Fa piacere”.