Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato a Sky dopo il pareggio contro lo Spezia:



"Sono orgoglioso di questa squadra, è una matricola, piena di giovani, una novità della Serie A. I ragazzi se la sono giocata su tutti i campi, con orgoglio, e meritano un grazie come tutto lo staff e tutti i tifosi, anche se la totalità del percorso a mio parere non è stata compresa. Sono dieci mesi che stiamo lottando, ci prendiamo questo punto. Non molliamo mai, nemmeno di fronte ad assenze e squalifiche".



RIMPIANTO LECCE-SAMP - "Nel momento di difficoltà siamo rimasti compatti, anche dopo la sconfitta contro il Verona e dopo che abbiamo sbagliato un rigore in casa della Lazio. Cerco sempre di dire ai miei ragazzi di non guardare le altre partite, ma di concentrarsi sull'arrivare fino in fondo tutti insieme".



CALO - "Speriamo di recuperare Hjulmand, anche se Blin ha fatto bene oggi. Sappiamo che alcuni risultati non sono stati positivi, facciamo un calcio dispendioso e dinamico e partite di tensione come quella di oggi ci possono stare, possiamo far punti su qualsiasi campo e ci saremo".