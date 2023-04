L’allenatore del Lecce Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro l’Udinese: "Dobbiamo stare dentro la nostra identità, di una squadra che deve giocare con ritmo, voglia e ferocia. All'interno di quello, con le prestazioni che abbiamo fatto e rispettando anche gli avversari, dovremo ricercare il risultato. Oudin mezzala? Sta facendo questo ruolo molto bene. Ha qualità ed è un ruolo che, se ci lavora, può avere per lui delle prospettive. Ha passaggio filtrante, fa bene nella fase di non possesso e può continuare lì, anche se ci sono ragazzi come Maleh e Gonzalez che sono pronti. Abbiamo bisogno di tutti".