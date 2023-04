Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Empoli. "È un momento che non abbiamo mai passato, la squadra ha iniziato bene. Nel secondo tempo abbiamo perso intensità, anche sui rimpalli, basti vedere come è arrivato il rigore. Credo sia un problema di fiducia, dobbiamo ritrovarla. Abbiamo le qualità per venire fuori dalla situazione e lo faremo".