"In quattro partite bisogna raggiungere l’obiettivo, ne siamo consapevoli: c’è da andare forte, i punti fatti non bastano al momento. Non bisogna giocare preoccupati”. Ha parlato così Marco Baroni, tecnico del Lecce, in vista della sfida di domani sera in casa della Lazio. I salentini stanno vivendo un periodo assai difficile: hanno raccolto appena quattro nelle ultime undici partite.



"Dobbiamo gestire meglio la pressione, abbiamo ancora un piccolo vantaggio - ha aggiunto Baroni -. Che punta utilizzerò all'Olimpico? Ceesay è stato quello più utilizzato, ma ci può stare che giochi Colombo, fermo restando che uno è in campo e l’altro subentra".