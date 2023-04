Alexis Blin, centrocampista del Lecce, parla ai microfoni di Dazn dopo il ko con l’Empoli: “È un momento difficile, è da un po’ che non vinciamo. Non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo allenarci forte e poi i risultati arriveranno”. Inoltre, ha parlato anche del confronto avuto con i tifosi: "Non sono contenti, è normale. Ce l’hanno fatto sapere. Dobbiamo restare tranquilli, avere fiducia perché non siamo morti, ma vivi. Siamo giovani ed era sicuro che un momento così sarebbe arrivato. L’importante è ritrovare qualcosa in più per vincere, speriamo già la prossima settimana”.