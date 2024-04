Lecce, Corvino: 'Mi manca solo lo scudetto. Dorgu piace alle big? Faremo un gran profitto'

Pantaleo, responsabile dell'area tecnica del, ha parlato agli studenti del corso di Diritto e Management dello Sport presso Unisalento dove ha tenuto un seminario. Queste le sue parole a margine dell'evento."Da giovanissimopoi a causa della malattia di mio padre iniziai un percorso inSono stato fortunato e oggi posso dire che la passione per questo sport mi ha dato tante soddisfazioni. Vi auguro lo stesso, ma dovete sapere che le sconfitte fanno parte del gioco, quindi ci sono salite e discese. Ci si rialza sempre davanti alle cadute, soprattutto se si è caduti in piedi".

"Sono due argomenti che si intrecciano. Ogni responsabile ha un suo modello, ognuno ha una strada per arrivare a Roma.. Il mio metodo mi ha permesso di ottenereAltri titoli altrove: perchè devo cambiarlo? Di certo nel tempo ho dovuto migliorarlo ma non sono integralista.. Alzo i tacchi, prima cerco in casa e poi vado all'estero. All'allenatore non impongo né formazione né modulo. Intravedere se un ragazzo ha prospettive è una caratteristica che mi ha sempre contraddistinto. Il talento è la capacità di fare il gesto tecnico con la massima naturalezza."Sicuramente non posso dire che conandremo in perdita.perché è una potenzialità importante come tanti altri giovani calciatori che sono nel Lecce"